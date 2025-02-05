الأربعاء 05 فبراير 2025
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رياضة

غزل المحلة يضم مهاجم بيراميدز السابق

غزل المحلة
غزل المحلة

غزل المحلة،  أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي عبر حسابه على فيسبوك عن تعاقده مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي لمدة موسمين ونصف لتدعيم صفوف زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الشتوي الجاري. 

وقال المحلة في بيانه: “في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي , وقع الدولي الفلسطيني محمود وادي - مهاجم نادي السويحلي الليبي وبيراميدز والمصري الأسبق على عقود انضمامه لنادي غزل المحلة لمدة موسمين ونصف”.

غزل المحلة يعلن تعيين بابا فاسيليو مدربا للفريق

وأعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي عن تعين بابا فاسيليو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للكابتن شوقي غريب. 

وقال غزل المحلة في بيانه: “في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، وقع المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو على عقود تدريبه للفريق الأول لنادي غزل المحلة، هذا ويتمنى المجلس التوفيق له في ولايته الجديدة مع زعيم الدلتا”.

شوقي غريب يرحل عن تدريب غزل المحلة

وأكد المهندس وليد خليل أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب بذل جهدا كبيرا خلال الفترة التي تولي المهمه فيها ولم يحالفهم التوفيق مؤكدا على أن القرار لايقلل من الجهاز الفني بقدر البحث عن حلول أخرى.

وشدد خليل علي العلاقة الطيبة مع الكابتن شوقي غريب كأحد أبناء نادي غزل المحلة الذي شرفنا في المحافل الدولية ستظل مستمرة.

ومن جانبه وجه الكابتن شوقي غريب الشكر لجماهير غزل المحلة التي ساندته طوال فترة وجوده في النادي الذي يعتبره بيته وصاحب الفضل عليه فيما وصل إليه لاعبا ومديرا فنيا وأكد أنه كان يتمنى أن تكون النتائج طيبة ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك.

تصريحات شوقي غريب

وقال غريب انه سيظل تحت أمر  نادي غزل المحلة في أي وقت موجها الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس وليد خليل ونائبه المهندس تامر خليل للدعم الكبير الذي قدموه للفريق خلال فترة وجوده.

وطالب غريب الجميع بالالتفاف حول الفريق خلال المرحلة المقبلة من اجل البقاء في الدوري الممتاز لانه يستحق كما وجه الشكر للاعبين الذين بذلوا أقصي جهد من أجل تعديل المسيرة ولكن تخلى عنهم التوفيق في أوقات كثيرة وعدد من المباريات التي لم يستحقوا فيها الهزيمة.

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