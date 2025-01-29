تنفيذي الشرقية يبحث الاستعداد للفصل الدراسي الثاني

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الفصل ‏الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025م بمحافظة الشرقية، من خلال تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بـمختلف الإدارات التعليمية ودراسة أي سلبيات تم رصدها خلال الفصل الدراسي الأول وخلال الإمتحانات وإيجاد حلول عاجلة لها لضمان انتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد يتماشى مع تطورات العصر الحديث فطلابنا يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد.

مراجعة أغطية بالوعات الصرف الصحي

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور كافة أعضاء الجهاز التنفيذى بالشرقية حيث شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة أغطية بالوعات الصرف الصحي بكافة الطرق العامة مع تكثيف الحملات التفتيشية على مخازن تجميع الخردة المعدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة محتوياتها والتأكد مع عدم وجود مهمات حكومية غير مصرح بتداولها بالأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

التنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بتسويرها

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على المواطنين أصحاب قطع الأراضي الفضاء وخاصة على الطرق السريعة الرابطة بين المراكز والمدن بتسويرها وذلك حتي لا تتحول لمقالب عشوائية تصلح مأوى للحشرات والحيوانات الضالة وتسبب خطرًا داهمًا على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الملتزمين.

انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالشرقية

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ببحث إمكانية إنشاء وحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتي تأتي في إطار خطة الدولة لـتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جهود الدولة فى توفير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق وفورات اقتصادية لصالح تحسين الخدمات لأبناء المحافظة.

انتهاء المحافظ من إقامة سوق اليوم الواحد

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وفاقوس وبلبيس وههيا بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية.

استكمال إقامة السوق بجميع المدن

وجاري التنسيق لاستكمال إقامة سوق اليوم الواحد بباقي المراكز، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأكد محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم من خلال زيادة المعروض السلعي وتقديمه بأسعار مناسبة للمواطنين.

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