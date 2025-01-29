تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025.

تنفيذ إجراءات الطرح

وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

حورية عبدالله مديرة الادارة العامة للتخطيط

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث إستعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، بلغت 994 مليون و980 ألف جنيه خزانه عامة.

إجمالى استثمارات المحافظة مليارو115

بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و115 مليون ، والتي تتم على برامج (النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية).

الانتهاء من اجراءات الطرح

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

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