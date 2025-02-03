بتكلفة 100 مليون جنيه، محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية مصرف بلبيس

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لمركز ومدينة بلبيس لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف على الخدمات المؤداه للمواطنين.

مصرف بلبيس العمومى

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد وتغطية جزء من مصرف بلبيس العمومي بطول 115 مترا طوليا وبتكلفة 100 مليون جنيه للمساهمة في تحسين تدفق مياه الصرف وزيادة معدلات التصرف به.

الدكتور جلال عبدالكريم

قدم الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالمصرف وأنه تم الإنتهاء من إنشاء الخوازيق الساندة وتنفيذ ما يقرب من 70 % من أعمال المرحلة الأولى.

سرعة الانتهاء من الاعمال

وذلك من الأساسات وجزء من السقف بجانب تنفيذ 60 % من الخوازيق الأساسية العاملة في منتصف المجري المائي وجزء خرساني بطول 26 متر وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد.

تطبيق المواصفات الفنية المحددة

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات الفنية المحددة في العمل والإنتهاء من المشروع طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا ب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودفع عجلة العمل بها لدخولها الخدمة الفعلية طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

المرافقون للمحافظ بجولتة

رافق المحافظ في الجولة محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.

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