وزيرة التضامن تستهل زيارتها للشرقية بلقاء المحافظ

استهلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الشرقية اليوم الخميس، بلقاء المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وذلك في ديوان عام المحافظة.

وشهد اللقاء حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ودكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الشرقية في عدد من مجالات العمل المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية التي تعمل عليها الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المحافظة.

وحرص المهندس حازم الأشموني على إهداء الدكتورة مايا مرسي درع محافظة الشرقية تقديرا لمجهوداتها.

ومن المقرر أن تشهد الدكتورة مايا مرسي خلال زيارتها لمحافظة الشرقية احتفالية مبادرة "يدوم الفرح" لمؤسسة " حياة كريمة" بالتعاون مع البنك الزراعي، وذلك لتجهيز العرائس وتوزيع الأجهزة الكهربائية على الفتيات الأكثر استحقاقًا، ضمن مبادرة "يدوم الفرح"، التي نجحت في دعم 3404 عرائس منذ انطلاقها في عام 2022.

وتأتي هذه الاحتفالية، التي سيتم خلالها توزيع أجهزة كهربائية على 250 عروسًا، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والبنك المركزي المصري، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مظلة التكافل الاجتماعي.

وتضع مؤسسة حياة كريمة تمكين المرأة على رأس أولوياتها، من خلال إطلاق مبادرات هادفة تسهم في تحسين حياة النساء ودعمهن.

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