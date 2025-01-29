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محافظ الشرقية: إقامة سوق اليوم الواحد ببلبيس ومنيا القمح

محافظ الشرقية:إقامة
محافظ الشرقية:إقامة سوق اليوم الواحدبمراكزبلبيس ومنيا القمح

 قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنه وللأسبوع الثاني على التوالي، يستمر إقامة سوق اليوم الواحد بمدينتي بلبيس ومنيا القمح  بمحافظة الشرقية، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار والمستمر حتي نهاية اليوم.

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وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذه الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين ورغبتهم بإقامة هذه الأسواق بشكل دائم لافتًاإلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم 

فيما أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن سوق اليوم الواحد يوفر كافة السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكهه وكذا السلع غير الغذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه هي المرة الثانية عشر على التوالي التي يتم فيها إقامة أسواق اليوم الواحد على مستوى المحافظة  وسيتم تعميم هذه المبادرة علي جميع مراكز ومدن الشرقية  حتى يتم تحقيق أكبر استفادة ممكنة لـجميع المواطنين مؤكدًا أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة. 

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السلع والمواد الغذائية مثيلاتها بالاسواق مركز بلبيس مركز منيا القمح المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين للاسبوع الثانى

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