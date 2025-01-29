محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بالإضافة إلى المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والرائد العدوي محمد بإدارة الحماية المدنية وممثلين عن الأوقاف والكنيسة ومكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 73 لأعياد الشرطة وذكرى رحلتي الإسراء والمعراج داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأكد محافظ الشرقية أن رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في حفظ الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومؤسساته ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن ورفع رايته.

وحرص محافظ الشرقية علي تقديم الشكر لكافة المشاركين في مشروع التدريب العملي المشترك صقر 143 لمواجهة الأزمات والكوارث والذي أقامته المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2025، للتدريب الجيد على إسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات السليمة للتصدي للأزمات الطارئة.

وقدم المحافظ الشكر لأعضاء وحدة الأيزو وكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة وأعضاء الفريق واللجنة المشرفة على مشروع الأيزو وجميع العاملين بالديوان العام وللعاملين بالمراكز التكنولوجية بـ (الزقازيق وحي أول وفاقوس لجهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح.

كما ثمن المحافظ مجهودات وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالشرقية في توفير 10 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بمستشفيات الزقازيق العام، أبو كبير، السعديين، بلبيس، أولاد صقر، كفر صقر، ههيا، ديرب نجم، فاقوس، الحسينية) لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان والمجتمع المدني لتدعيم باقي مراكز المحافظة بوحدات لإذابة الجلطات، وذلك للارتقاء بالخدمات المؤداة للمرضي والحفاظ على أرواحهم.

وخلال الإجتماع كرم محافظ الشرقية (2) من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري وهم عزت محمد الهادي بإدارة شئون البيئة ومحمد السيد حجاج بمكتب السكرتير العام

وأكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، وأشار إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

وأعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم لـمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمه اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متمنين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.