إحباط محاولة بناء دور مخالف في ههيا بالشرقية وإيقاف أعمال الصب

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنه أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية ، لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

اتخاذ الإجراءات القانونية

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبة الدولة وفرض سيادة القانون علي الجميع بنطاق المحافظة

توجيهات محافظ الشرقية

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ههيا بالتصدي لمحاولة صب سقف مخالف لدور ثالث علوي على مساحة ١٢٠م٢ داخل الحيز العمراني

مخالفة شروط الترخيص

وذلك ببندر ههيا شارع عمر بن الخطاب حيث إن المواطن قام بمخالفة شروط الترخيص الحاصل عليه برقم ٨٥ لسنة ١٩٨٧ أرضي ودورين علوي وقد تم سحب الخلاطة وإيقاف أعمال الصبة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفة.

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