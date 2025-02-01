السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

إحباط محاولة بناء دور مخالف في ههيا بالشرقية وإيقاف أعمال الصب

الشرقية, فيتو
الشرقية, فيتو

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إنه أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية ، لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بمحافظة الشرقية 

إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمحافظة الشرقية

اتخاذ الإجراءات القانونية 

 وشدد محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي هيبة الدولة وفرض سيادة القانون علي الجميع بنطاق المحافظة 

توجيهات محافظ الشرقية  

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ههيا بالتصدي لمحاولة صب سقف مخالف  لدور ثالث علوي على مساحة ١٢٠م٢ داخل الحيز العمراني

إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء على أراض زراعية في الشرقية

مخالفة شروط الترخيص 

وذلك ببندر ههيا شارع عمر بن الخطاب حيث إن المواطن قام بمخالفة شروط الترخيص الحاصل عليه برقم ٨٥ لسنة ١٩٨٧ أرضي ودورين علوي وقد تم سحب الخلاطة وإيقاف أعمال الصبة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفة.

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محافظة الشرقية الأراضى الزراعية املاك الدولة تعديات مخالفة تنفيذ الازالة الفورية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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