الصفدي: جاهزون للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل الدائم

قال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن هناك تطورات إيجابية في المنطقة نحتاج أن نبني عليها.

إدخال المساعدات إلى غزة

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليوناني جورج يرابيتريتيس، في مقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء، أن إدخال المساعدات إلى غزة أولوية، والتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار.

وتابع الصفدي: "أرسلنا رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي بعد اجتماع القاهرة أننا جاهزون للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل الدائم على أساس حل الدولتين".

تحقيق السلام العادل

ولفت إلى أن "رسالتنا التي أطلقناها للعالم خلال اجتماع القاهرة أننا في العالم العربي جاهزون لأن ننخرط فورا لتحقيق السلام العادل بالتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس دونالد ترامب، زيارة مهمة، مشددا في الوقت ذاته على العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة.

دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وبين الصفدي، أن الدور الأمريكي دور رئيس في المنطقة، من أجل الوصول إلى السلام بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، كان قد تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد لقاء ثنائي في البيت الأبيض بواشنطن في 11 فبراير الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.