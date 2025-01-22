الصفدي: الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن لن يكون وطنًا بديلًا لأحد، وأن فلسطين للفلسطينيين مشيرًا إلى ضرورة ضمان ثبات وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.

الصفدي محذرًا: الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد

وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية: "لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام إلا إذا كانت هناك رؤية سياسية واضحة"، مؤكدًا أن الأردن "لن يكون وطنا بديلا لأحد" وأن "فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين" وفق تعبيره.

وأضاف: "هذا موقف ثابت راسخ لا يمكن أن يُفرض غيره علينا، مشيرًا إلى أن "هناك في إسرائيل من يريد أن يفرض حلًّا أو يطرح سياقات نرفضها" في إشارة ضمنية إلى ترحيل عدد من أهالي الضفة الغربية نحو الأردن.

وأوضح أن "التحدي الحالي، هو ضمان ثبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية للشعب الفلسطيني الذي عاني كارثة حقيقة على مدى أكثر من عام".

وتابع قائلا: "لا يجوز السماح بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية، ونعمل مع الأشقاء في المنطقة وشركائنا بالمجتمع الدولي من أجل الحؤول دون ذلك، وأن يكون هناك أفق حقيقي".

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