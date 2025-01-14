خارجية الأردن: داعش مازال في سوريا ويشكل تهديدا حقيقيا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي،، إن تنظيم داعش المتشدد لا يزال موجودا في سوريا ويشكل تهديدًا حقيقيًا.

الصفدي: داعش لا يزال موجودا في سوريا

وأضاف الصفدي، أن الإدارة السورية الجديدة تواجه تحديات كبيرة، ويجب أن نكون صبورين وندعم العملية الانتقالية الجامعة التي تفضي إلى إعادة بناء سوريا والتي ينعم فيها شعبها بالأمن والاستقرار وحقوقهم الكاملة.

وجاء حديث الوزير الأردني في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في مقر وزارة الخارجية الأردنية.

وبحث الطرفان الأوضاع بقطاع غزة، وأكدا دعم جهود التوصل لاتفاقية وقف الحرب على غزة، وتناولا الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية انتقالية فيها.

وأضاف الصفدي، أن موقف الأردن والدنمارك يدعم عملية انتقالية جامعة في سوريا تفضي إلى إعادة بناء البلاد، وسوريا اليوم في بداية عصر وعهد جديد.

وأشار إلى أن الأردن تفاعل مع الإدارة السورية الجديدة بشكل إيجابي حتى اللحظة، لافتا إلى أن الإدارة الجديدة أكدت التزامها ببناء سوريا.

الصفدي: ندعم العملية الانتقالية في سوريا والتي يشارك بها كافة السوريين

وقال إننا ندعم العملية الانتقالية في سوريا والتي يشارك بها كافة السوريين للوصول إلى نظام سياسي يحفظ الأمن والسلام للبلاد، ويرفض كل أشكال الإرهاب، ويحترم حقوق الجميع.

وحول أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، قال وزير خارجية الأردن، إن بلاده ملتزمة بتقديم كل الرعاية لهم لحين عودتهم بشكل طوعي لبلادهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.