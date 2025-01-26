الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير خارجية الأردن: رفضنا لتهجير الفلسطينين ثابت وحل الدولتين ينهي صراعات المنطقة

الصفدي، فيتو
الصفدي، فيتو

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد، أن حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني، ورفض عمان للتهجير ثابت لا يتغير، والمملكة الأردنية للأردنيين ودولة فلسطين للفلسطينيين.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف الصفدي خلال تصريحات مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ، أن "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير"، مشددا على أن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين.

                     

الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين      

وبين أن "الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، ويتم العمل على إدخالها إلى القطاع دون انقطاع تمهيدًا لبدء عمليات إعادة الإعمار"، وأكد الصفدي أن "الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى أن "الأردن يعمل مع كل شركائه في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام".

وأكد الصفدي وكاخ على أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة

كما أكد وزير الخارجية أن "طريق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقًا لحل الدولتين واستنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة".

ولفت إلى أن "هناك متغيرات في المنطقة، وانفراجات تحتاج البناء عليها، مثل الانفراج الذي تحقق في مرحلة التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى التي أدت إلى وقف إطلاق النار، وساعدت في بدء تدفق المساعدات إلى غزة".

كما أشار إلى التغيرات في لبنان وسوريا، مؤكدا أن "المملكة تستمر في العمل مع الجميع، كما كانت دائمًا، من أجل البناء على هذه الانفراجات".

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