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ثقافة وفنون

طرح فيلم Mufasa: The Lion King على المنصات الرقمية 18 فبراير

Mufasa، فيتو
Mufasa، فيتو

ذكرت تقارير صحفية، أن فيلم "Mufasa: The Lion King"، سيتوافر للمشاهدة عبر المنصات الرقمية في 18 فبراير ٢٠٢٥.

وطرحت النسخة الحالية من فيلم Mufasa: The Lion King، رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤.  

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تفاصيل فيلم ديزني Mufasa: The Lion King

وتدور أحداث فيلم ديزني  "Mufasa: The Lion King"، حول قصة الشبل سيمبا، وبدايته عندما كان ضائعًا ووحيدًا، حتى مقابلته أسد يدعى تاكا، وريث السلالة الملكية، لتكون الصدفة هي السبب في رحلة للبحث عن مصيره.

فيلم Mufasa: The Lion King، يعد  الجزء الثاني لفيلم "The Lion King"، الذي أصدر عام 2019، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King"، الذي صدر عام 1994، وفاز بجائزتي أوسكار، "أفضل فيلم رسوم متحركة "، و"أفضل موسيقى تصويرية".

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