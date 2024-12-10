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ثقافة وفنون

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

جاي زي وبيونسيه وبلو
جاي زي وبيونسيه وبلو آيفي، فيتو

جاي زي، حرص المغني والمنتج جاي زي، علي حضور ومسانده ابنته “بلو آيفي"، خلال العرض الخاص لفيلمها ‘The Lion King: Mufasa، وذلك في أول ظهور له بعد اتهامات الاغتصاب التي وجهت له رسميا، منذ عدة أيام.

أول تعليق رسمي من جاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما

 أصدر المغني والمنتج الموسيقي الشهير، جاي زي بيانا من خلال شركته روك نيشن للإنتاج ينفي فيه جميع الاتهامات الموجهة إليه، باغتصاب فتاة تبلغ من العمر ١٣ عاما، خلال عام ٢٠٠٠.

 

 

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وفي أول تعليق رسمي من جاي زي، وصف الدعوى المدنية، المقامة ضده، وتتهمه باغتصاب فتاة،  بأنها "عملية ابتزاز" لا تمت بصلة للواقع. 

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وأكد جاي زي أن تلك الاتهامات، اضرت به وبزوجته بيونسيه، أبنائهما، موضحا أنه جلس مع أبنائه وشرح لهم ما يحدث، بسبب نشر الأخبار في الصحافة والإعلام.

تفاصيل اتهام جاي دي باغتصاب فتاة

 ذكرت قناة ن بي سي نيوز الأمريكية، في تقرير أن المنتج والمغني الشهير، جاي زي متهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، بصحبة صديقه، ديدي،  عام 2000، وذلك وفقا لدعوى مدنية.

وأوضحت قناة إن بي سي نيوز، في تقريرها الجديد الصادم، أن جاي زي متهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا مع ديدي في عام 2000.

وتم رفع الدعوى الفيدرالية في الأصل في أكتوبر الماضي، في المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث أدرجت كومبس كمدعى عليه، ليتم إعادة رفعها يوم الأحد الماضي لتشمل جاي زي.

وقالت المدعية المجهولة، التي تم تحديدها فقط باسم "جين دو"، إن الاعتداء حدث، بعد أن تم نقلها بالسيارة إلى حفل ما بعد حفل توزيع جوائز، MTV Video Music Awards.

 

Jay-Z

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي، للمنطقة الجنوبية من نيويورك التعليق على ما إذا كان المكتب، يتابع القضية عندما عُرض عليه تقرير إن بي سي نيوز عن الدعوى القضائية.

Jay-Z at the 2000 MTV Video Music Awards

ديدي يحاول الحصول علي كفالة مقابل 50 مليون دولار

 في سياق متصل، وللمرة الثالثة رفض القاضي، اقتراح شون "ديدي" كومبس، بالإفراج عنه بكفالة مالية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في جزيرة خاصة أثناء انتظاره محاكمته. 

وذكر الموقع الفني، أن ديدي حاول للمرة الثالثة إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 50 مليون دولار، بعد أن رفض القضاة طلبه مرتين، ليصدم بإصرار القاضي علي استمرار حبسه ورفض طلب الإفراج عنه للمرة الثالثة.

مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

 وأعلن رسميًّا، عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

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وحدد القاضي  شهر مايو 2025، ليشهد أولى جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي. 

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية أول فيديو، لمداهمة الشرطة لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن. 

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلًا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

للمرة الثالثة، القاضي يرفض الإفراج عن ديدي مقابل 50 مليون دولار

ديدي يواجه دعوى قضائية بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ 10 سنوات

 

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