الأحد 08 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

32 ألف طفل يشاركون في اختبارات الأداء لأدوار مسلسل Harry Potter

HARRY POTTER، فيتو
HARRY POTTER، فيتو

 Harry Potter، كشفت الكاتبة "فرانشيسكا جاردينر"، في تصريحات صحفية جديدة، أن 32,000 طفل شاركوا في اختبارات الأداء لأدوار مسلسل Harry Potter.

وأن تم بالفعل أختيار ٣ أطفال من هذا الرقم الضخم، للعب الأدوار الرئيسية لمسلسل Harry Potter، وهم هاري بوتر، ررون ويزلي، وهيرميون غرينجر.

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 وُوصفت الكاتبة مسلسل Harry Potter، خلال تصريحاتها، بأنه مسلسل إنتاج بريطاني أصيل يعكس أجواء تسعينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل Harry Potter في صيف 2025.

 

HBO تفاوض بابا إيسيدو للانضمام لطاقم عمل مسلسل Harry Potter

وذكرت تقارير صحفية، أن شبكة HBO، دخلت في مفاوضات جادة، مع ممثل بابا إيسيدو، لضمه لطاقم عمل مسلسلها Harry Potter.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن بابا إيسيدو، سيجسد شخصية 'بروفيسور سنايب'، في حال تعاقد بشكل رسمي علي مسلسل Harry Potter.

فيما تعاقدت رسميا  شبكة HBO، مع الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مارك رايلانس، لضمه لطاقم مسلسل Harry Potter، لتجسيد شخصية 'آلبس دامبلدور'.

 

تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام


شبكة قنوات HBO، صرحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، بأن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.
وقالت دونجي في تصريحات صحفية،:" المسلسل سيكون أكثر عمقًا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

شروط التقدم لتجارب أداء مسلسل HARRY POTTER
 

وأعلنت شبكة HBO، في بداية عام ٢٠٢٤، عن  فتحها رسميا، باب التقديم على تجارب الأداء لمسلسل HARRY POTTER الجديد، للبحث عن ممثلين للعب شخصيات هاري بوتر، وهيرميون جرانجر، ورون ويزلي.

وأوضحت HBO، في بيان فتح تجارب الأداء، أنها تبحث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عام، ويشترط إقامتهم في المملكة المتحدة البريطانية، أو دولة أيرلندا".

وأشارت شبكة HBO، إلى أن تصوير المسلسل، سيكون خلال عام 2025، بعد الانتهاء من اختيار الأبطال، وعقد جلسات العمل، وخطة التصوير.

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