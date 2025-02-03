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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم Mufasa:The Lion King ترتفع لـ 650 مليون دولار

Mufasa، فيتو
Mufasa، فيتو

أفلام ديزني، ارتفعت إيرادات فيلم ديزني الجديد Mufasa: The Lion King، إلى 650 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، وهو ما يعد نجاحا كبيرا، خاصة أن ميزانية الفيلم بلغت 200 مليون دولار.
 

وطرح ديزني النسخة الحالية من فيلم Mufasa: The Lion King، رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤.  

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تفاصيل فيلم ديزني Mufasa: The Lion King

وتدور أحداث فيلم ديزني  "Mufasa: The Lion King"، حول قصة الشبل سيمبا، وبدايته عندما كان ضائعًا ووحيدًا، حتى مقابلته أسد يدعى تاكا، وريث السلالة الملكية، لتكون الصدفة هي السبب في رحلة للبحث عن مصيره.

 

فيلم Mufasa: The Lion King، يعد  الجزء الثاني لفيلم "The Lion King"، الذي أصدر عام 2019، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King"، الذي صدر عام 1994، وفاز بجائزتي أوسكار، "أفضل فيلم رسوم متحركة "، و"أفضل موسيقى تصويرية".

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