فرانك فالتر شتاينماير أول رئيس ألماني يزور السعودية

فى أول زيارة من نوعها، أجرى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، شهدت جلسة مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، التي قصدها في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل الأردن وتركيا.

ولى العهد السعودي يلتقي الرئيس الألماني

والتقى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة السعودية “الرياض” الاثنين، حيث جرى استقباله بمراسم تكريم عسكرية في البداية، قبل أن يتوجه الطرفان لإجراء محادثات.

وناقش ولي عهد السعودي مع الرئيس الألماني في قصر اليمامة بالرياض، سبل دعم وتعزيز العلاقة بين الرياض وبرلين إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية في جلسة "مباحثات رسمية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

شتاينماير أول رئيس ألماني يزور السعودية

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير هو أول رئيس ألماني يزور السعودية، وهو ما أشار إليه في منشور على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان من المقرر أن تتم زيارة الرئيس الألماني إلى السعودية، في نوفمبر الماضي، إلا أن شتاينماير أرجأها في اللحظات الأخيرة بسبب أزمة انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

تزامن هذا مع توقيع البلدين مذكرة تفاهم لإنشاء "الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر"، بين شركة "أكوا باور" وشركة "سيفي" الألمانية، وذلك لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من المملكة إلى أوروبا.

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