الإثنين 03 فبراير 2025
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خارج الحدود

تفاعل كبير على مواقع التواصل مع صورة عناق بن سلمان وأحمد الشرع

الشرع وبن سلمان
الشرع وبن سلمان

 تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مشاهد عناق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارة الأخير إلى المملكة أمس الأحد.

 

عناق بن سلمان والشرع 

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، صورة عناق بن سلمان وأحمد الشرع وسرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم، لتصبح حديث الساعة على المنصات الاجتماعية.

ولم يكن تفاعل الجمهور هو الوحيد الذي لفت الانتباه، بل شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ، الصورة على صفحته الشخصية على "إكس"، مرفقة بعلم السعودية ورمز القلب الأحمر، في إشارة واضحة إلى عمق العلاقات بين البلدين ودفء الاستقبال الذي حظي به الرئيس السوري.

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الشرع يغادر السعودية في ختام أول محطة خارجية له

زيارة أحمد الشرع إلى السعودية 

وجاءت هذه الزيارة كأول محطة رسمية للشرع منذ توليه منصب الرئيس الانتقالي لسوريا الأسبوع الماضي، وذلك بعد أقل من شهرين على إسقاط نظام بشار الأسد.

وعبر الشرع عن امتنانه الكبير في بيان نشرته الرئاسة السورية، قائلا: "أتقدم بالشكر الجزيل لأخي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حفاوة الاستقبال والاستضافة، والتي تعكس عمق العلاقات بين شعبينا الشقيقين".

وأضاف: "خلال الاجتماع المطول، لمسنا رغبة حقيقية من الجانب السعودي لدعم سوريا في بناء مستقبلها، مع حرص كبير على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة أراضيه".

وتابع: "ناقشنا خططًا مستقبلية طموحة في مجالات الطاقة والتقنية والتعليم والصحة، بهدف تحقيق شراكة حقيقية تعزز السلام والاستقرار في المنطقة، وتحسن الوضع الاقتصادي للشعب السوري".

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أحمد الشرع السعودية سوريا

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