المستشار الألماني: لم تتم دعوة زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس،اليوم الأحد، بأنه لم تتم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين هذا العام في البرازيل.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال شولتس لوكالة "DPA" قبل توجهه إلى القمة: "يؤسفني أنه، على عكس الاجتماعات السابقة.. لم تتم دعوة زيلينسكي إلى هذا الاجتماع"

دعوة زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

ووفقا للمستشار الألماني، فقد دعا في السابق "بقوة شديدة" إلى دعوة زيلينسكي، وشدد على أن حقيقة عدم حدوث ذلك تشير إلى "التحديات الخطيرة التي نواجهها".

وطالب المستشار الألماني أولاف شولتس قمة مجموعة العشرين المقبلة في البرازيل بمناقشة هيكلية المجتمع الدولي في المستقبل، وذلك نظرا للأهمية المتزايدة للدول الناشئة.

بدء أعمال قمة مجموعة العشرين

وتبدأ غدا الاثنين في مدينة ريو دي جانيرو الساحلية البرازيلية أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستمر ليومين. وتتناول القمة، التي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات لأهم 20 دولة صناعية وناشئة، قضايا مثل مكافحة الفقر وإصلاح المؤسسات الدولية والاقتصاد العالمي.