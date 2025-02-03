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رياضة

المقاولون أمام القناة، اليوم استكمال مباريات الجولة الـ 20 من دوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

 دوري المحترفين، تستكمل اليوم الإثنين منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والتي تعرف بـ “ دوري المحترفين ”، والتي تقام بمشاركة 20 فريقا.

وتقام اليوم الإثنين ثماني مواجهات في الجولة العشرين من دوري المحترفين والتي من المقرر أن تنطلق جميعها بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا:   

مواعيد مباريات الإثنين في الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 2:30 عصرا  

أسوان ضد السكة الحديد 2:30 عصرا

بترول اسيوط ضد سبورتنج 2:30 عصرا 

ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2:30 عصرا 

بروكسي ضد وي 2:30 عصرا

راية ضد لافيينا 2:30 عصرا

منتخب السويس ضد الترسانة 2:30 عصرا 

نتائج مباريات الجمعة في الجولة الـ20 من دوري المحترفين

وأقيمت يوم الجمعة الماضي مباراتان من الجولة العشرين من دوري المحترفين والتي جاءت نتائجهم كالتالي:   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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