لبنانيون يحاولون العودة إلى بلداتهم رغم وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حشودا من اللبنانيين بدأت في التوافد على بلداتهم في جنوب لبنان التي لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها.

لبنانيون يحاولون العودة إلى بلداتهم

وأظهرت مشاهد تجمع عدد من المواطنين من أبناء بلدة حولا جنوب لبنان عند مدخل البلدة، في ظل وجود عناصر من الجيش اللبناني والصليب الأحمر.

فيما انطلقت أبناء بلدة عيترون سيرا على الأقدام نحو بلدتهم، تزامنا مع وجود تحركات إسرائيلية في جبل الباط عند أطراف البلدة.

وخلال الساعات الماضية، انتشر دعوات بين اللبنانيين تدعو جميع فئات المجتمع من مسؤولين وأحزاب وهيئات مدنية واقتصادية وثقافية وقطاعات تربوية ومهنية للمشاركة في أكبر مسيرة بعنوان "أحد العودة 2"، التي انطلقت صباح اليوم باتجاه البلدات التي لا زالت تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، في محاولة للدخول إليها.

جيش الاحتلال يرفض الانسحاب من جنوب لبنان

وفي وقت سابق، قدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تبريرات لانتشار قواته في جنوب لبنان، وجاء ذلك بعد مقتل شخصين إثر اعتداءات إسرائيلية على مواطنين يحاولون العودة إلى مناطقهم في الجنوب.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته موجودة "لتمكين انتشار فعّال للجيش اللبناني وإبعاد حزب الله"، وأوضح أن العملية تتم بشكل تدريجي وفي بعض القطاعات تتأجل وتحتاج مزيدا من الوقت.

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