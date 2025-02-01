دعوات للمشاركة في مسيرة "أحد العودة" لتحرير القرى المحتلة في جنوب لبنان

دعا أبناء القرى الحدودية المحتلة في جنوب لبنان للمشاركة في مسيرة "أحد العودة - 2" التي ستنطلق غدا الأحد، دعما لتحرير ما تبقى من القرى المحتلة من قبل إسرائيل، بعد الحرب الأخيرة.

مسيرة "أحد العودة - 2" دعما لتحرير القرى المحتلة من قبل إسرائيل

وتضمن النداء لـ"أحد العودة إلى الجنوب - 2": "يا أهلنا في الوطن.. يا أهل الأرض والشهداء.. يا أخوة التراب..

ها هو فجر التحرير الثالث يبزغ من جديد..وها هو الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل ودمر وهجر يندحر عن قرى جنوبنا المحتلة يوما بعد يوم.. وها هم إخوانكم في الوطن وجيشه الباسل يواجهونه بأجسادهم، ويزحفون الى ما تبقى من قراهم الأسيرة التي قضى الاحتلال فيها على كل مقومات الحياة..

نناديكم من هنا.. من على تخوم قرانا المحتلة المدمرة.. من على مشارف حقولنا وأشجار زيتونها التي جرفها الاحتلال وسرقها.. شهداؤنا فيها يستصرخونكم من تحت الركام.. وجيشكم بحاجة لنصرتكم.. لوقفتكم.. ونحن من الخيم التي نصبناها مرابطين ندعوكم لتلبية نداء الأرض..وأنتم أهلها..

فيا أهلنا..يا شعب لبنان الأبي العزيز..نداؤنا لكل المسؤولين والوزراء والنواب والأحزاب..إلى كافة أطياف المجتمع المدني من هيئات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وحوارية..صرختنا الى كل القطاعات الصناعية والتجارية والعلمية والمهنية والتربوية من اساتذة وطلاب الجامعات والمدارس والمؤسسات..أن تلبوا نداء الأرض فهبّوا اليها معنا في مسيرة الزحف لتحريرها من براثن الاحتلال في "احد العودة الثاني" الواقع في الثاني من شباط الحالي للتجمع صباحًا على مداخل هذه القرى مع أهلكم وجيشكم في معركة الوطن كل الوطن".

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