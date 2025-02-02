الأحد 02 فبراير 2025
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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

نتيجة الاعدادية في
نتيجة الاعدادية في الدقهلية، فيتو

كشف الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، ومن الممكن إعلان النتيجة مساء اليوم أو صباح الغد.

وأوضح أن عمليات المراجعة والتدقيق تسير وفق ضوابط دقيقة لضمان منح كل طالب حقه، تمهيدًا لعرض النتيجة على محافظ الدقهلية، لاعتمادها رسميًا.

وتزايد البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2025، الترم الأول، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

 كما تزايد البحث أيضًا عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور ظهورها، عن طريق الدخول على موقع مديرية  التربية  والتعليم في الدقهلية، من خلال الرابط التالي: https://edudk.net  أو من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

وتواصل مديرية تعليم الدقهلية أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية منذ انتهاء ماراثون الامتحانات.

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لـ الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من التصحيح والتجميع والرصد والمراجعة للدرجات واعتمادها من محافظ الإقليم.

وتسيطر حالة من القلق والترقب على  طلاب وطالبات  الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية 2025  وأولياء أمورهم، تأهبا لإعلان النتيجة والحصول على الدرجات لكل طالب بالاسم ورقم الجلوس.

وتعد الشهادة الاعدادية سنة فارقة في مستقبل الطالب كونها تحدد التحاق الطالب بالثانوية العامة أو الدبلومات،

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأكد الدكتور أشرف العربي  وكيل تعليم الدقهلية إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لتنتهي باعتماد النتيجة من محافظ الإقليم لإعلانها على الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية والصفحة الرسمية لمديرية تعليم الدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 

ومن المقرر أن تتوافر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الدقهلية عبر بوابة فيتو فور انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق واعتمادها من المحافظ.

وكان 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية  أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات والجميع في حالة ترقب لإعلان النتيجة. 

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