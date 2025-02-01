محافظ الدقهلية: نعمل بروح القانون لكن نحاسب المتجاوزين وبنزل الشارع لقياس نبض المواطنين

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن من أولوياته توفير السلع والسيطرة علي الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن خاصة محدودي الدخل، مشيرا إلى أنه تصدى لمنافذ تتاجر بأقوات الناس.



وأضاف: "معنيين بتعليمات الرئيس السيسي، والأوراق بتجاوزها وبحاول النزول للشارع وقياس نبضه، ونعمل بروح القانون ولكن من يتجاوز يحاسب" .

لو تراجعت عن النزول للشارع هترجع تسوء النظافة

وتابع المحافظ: "لو تراجعنا عن نزول الشارع هترجع النظافة تسوء لأن هناك سلوكيات خطأ ولا بد أن نركز عليها".

جاء ذلك خلال لقاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدوري بالصحفيين والإعلاميين، بحضور اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

واستهل محافظ الدقهلية اللقاء بالترحيب بالحضور، معربًا عن تقديره لجهودهم، ومؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على التواصل مع رجال الصحافة والإعلام من كل المؤسسات لتوضيح الحقائق، ونشر الوعي لدى المواطنين.

الإعلام والصحافة شركاء مع الجهاز التنفيذي في العمل العام

وأكد محافظ الدقهلية حرصه الدائم على الالتقاء مع رجال الإعلام والصحافة باعتبارهم شركاء مع الجهاز التنفيذي في العمل العام، مشيرًا إلى أنهم يقومون بدورهم الوطني في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق للمواطنين، وتصحيح المعلومات المغلوطة.

استعراض الموضوعات والمشروعات التي تهم المواطنين

واستعرض المحافظ خلال اللقاء عدد من الموضوعات والمشروعات التي تهم المواطنين من أبناء الدقهلية سواء التي تم تنفيذها أو جاري الانتهاء منها في إطار خطة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مختلف القطاعات والمجالات.

حوار مفتوح إلى مقترحات ومطالب الصحفيين

واستمع اللواء "مرزوق" في حوار مفتوح إلى مقترحات ومطالب الصحفيين والإعلاميين التي تهم المواطنين ووعد بالعمل علي تلبيتها وتحقيقها من خلال الأجهزة التنفيذية في مختلف القطاعات الخدمية.

في ختام اللقاء وجه الصحفيين والإعلاميين الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على حرصه واهتمامه الكبير والدائم باللقاء الدوري معهم، وعلى الجهود التي يبذلها بشخصه أو عن طريق الأجهزة التنفيذية في جميع المجالات لتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم والتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجههم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.