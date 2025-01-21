الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظ الدقهلية يعاين عقار المنصورة المتصدع بسبب التنقيب عن الآثار (صور)

محافظ الدقهلية بموقع
محافظ الدقهلية بموقع العقار المتصدع بالمنصورة، فيتو

 تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية تعامل كافة الأجهزة المعنية مع العقار الذي حدث به تصدعات وميول بسبب قيام أحد المواطنين بالحفر أسفله لـ التنقيب عن الآثار عن طريق حفر حفرة عميقة والكائن بشارع المدينة المنورة المتفرع من شارع المطافي بنطاق حي غرب المنصورة من خلال فرض كردون أمني حول العقار المتضرر والعقارات المجاورة له وإخلاء المواطنين للحفاظ على أرواحهم.

لجنة لمعاينة العقار المتضرر والعقارات المجاورة له وفحصهم

 وكلف "محافظ الدقهلية" على الفور مدير عام الإدارة الهندسية بالمحافظة بتشكيل لجنة فورية من خلال التنسيق مع كلية الهندسة جامعة المنصورة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط ومعاينة العقار المتضرر والعقارات المجاورة له وفحصهم وإعداد تقرير فني حول حالتهم الإنشائية لتحديد ما إذا كانوا يحتاجون إلي ترميم او إزالة من عدمه، وانتقلت اللجنة الي موقع الحادث وجاري عملية المعاينة والفحص.

حدوث تصدعات بالمنزلين المجاورين

ونتج عن هذا الحادث حدوث تصدعات بالمنزلين المجاورين للمنزل المذكور، حيث وجهت اللجنة المشكلة بإخلاء أحد المنزلين من المواطنين ايضًا حافظًا علي أرواحهم بالإضافة الي المنزل الذي حدث أسفله الحفر وقامت شركات المرافق بفصل خدمات الكهرباء والمياه والغاز عن العقارات المتضررة مؤقتًا لحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها واتخاذ قرارها النهائي.

بدون ضحايا ومصابين وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأسر المتضررة

وتشير النتائج النهاية بعدم وقوع أي إصابات أو وفيات، حيث تم إخلاء جميع المواطنين دون حدوث أي إصابات أو أضرار وجار فحص العقار والعقارات المجاورة له. ووجه "محافظ الدقهلية" لوكيل وزارة التضامن التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأسر المتضررة وعلى الفور انتقل فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي إلى موقع العقار المتضرر وجار حصر الأسر المتضررة لتقديم كافة المساعدات لهم وجار اتخاذ كافة الإجراءات.

أرقام لتلقي الشكاوى والتواصل مع غرف العمليات 


 وتؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أية معلومات أو شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ " 0502316644 - 0502314880 - 0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

عدم الانسياق وراء الشائعات

 وتهيب محافظة الدقهلية بإعادة التأكيد على المواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا بأول وسنوافيكم بكافة التفاصيل في بيانًا لاحق.

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اتخاذ الاجراءات اللازمة الادارة الهندسية التضامن الاجتماعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جامعة المنصورة تلبية احتياجاتهم حي غرب المنصورة غرفة العمليات المركزية وكيل وزارة التضامن

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