مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات والمبادرات الرئاسية يتفقد مستشفيات الدقهلية

استقبل الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمبادرات الرئاسية والدكتورة صافيناز إسماعيل القائم بتيسير أعمال الإدارة العامة لمتابعة المديريات والوفد المرافق لهما وذلك فى جولة تفقدية لبعض مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظة للوقوف على أعمال تنفيذ المبادرات وتحسين المؤشرات الخاصة بها.

استهلت الجولة بالمرور على مستشفى أجا المركزي لمتابعة الحالات المحولة للمستشفى من خلال مبادرتى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كما قام مساعد الوزير والوفد المرافق له بتفقد مختلف أقسام مستشفى أجا من بينها الاستقبال والطوارئ ثم الاقسام الداخلية والعناية المركزة وعناية القلب وكذا العيادات الخارجية، والاطمئنان على حسن سير العمل، وتوافر المستلزمات والأدوية.

تفقد مركز رعاية طفل أجا ومركز طب الأسرة بمنية سندوب

وتابع حسانى الزيارة بتفقد مركز رعاية طفل أجا ومركز طب الأسرة بمنية سندوب ووحدة الدنابيق التابعين لإدارة المنصورة علاوة على مركز طب أسرة محلة دمنة حيث اطلع على أعداد المستفيدين من المبادرات الرئاسية والعقبات التي تواجه الفرق.

فيما استكملت الجولة بمتابعة الخدمات المقدمة للمرضي المحولين ضمن مختلف المبادرات الرئاسية بمستشفى المنصورة الدولي والاطمئنان والتأكد من جودتها ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنين ورفع كفاءة الخدمات

وفي ختام الزيارة عقد مساعد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الصحية والفنية ومنسقي المبادرات بالإدارات الصحية أشاد خلاله بجودة الخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية موجهًا بالعمل على زيادة أعداد المنتفعين ومؤكدًا ضرورة وصول الخدمة لأكبر عدد من المواطنيين والاستمرار في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

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