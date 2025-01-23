الخميس 23 يناير 2025
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126 ألفًا و190 طالبا بالشهادة الإعدادية بالدقهلية يختتمون امتحاناتهم بمادتي الإنجليزي والدين

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

يؤدي  126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية، اليوم الخميس، امتحان النصف الأول من العام الدراسي بأداء مادتي  اللغة الأجنبية من 9 إلى 11 ساعتان والتربية الدينية من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.

وكانت استعدت محافظة الدقهلية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة ماراثون الامتحانات.

امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي

وأعلنت مديرية تعليم الدقهلية جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي “امتحانات الشهادة الاعدادية”


- وأدى الطلاب يوم السبت امتحان اللغة العربية وخط وإملاء من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.
- وأدوا الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتان. 
- وادوا الثلاثاء  امتحان العلوم من 9 إلى 11 والتربية الفنية من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتان.
- وادوا الأربعاء الجبر والإحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعة.
- واليوم الخميس اللغة الأجنبية من 9 إلى 11 ساعتان والتربية الدينية من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.

 

اجتماع أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكان عقد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية بحضور أعضاء غرفة العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية للاستعداد لانطلاق ماراثون الامتحانات.

اجتماع بالكونفرانس مع غرفة عمليات امتحانات الإعدادية

العربي يعقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية وأعضاء غرفة عمليات الشهادة الإعدادية في الدقهلية.

الالتزام بالتعليمات الأساسية للامتحانات لتوفير بيئة هادئة 

وأكد العربي خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية

وشدد على العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية.

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