تعليم الدقهلية: رصدنا محاولات غش في تمي الأمديد ودكرنس بامتحان الإنجليزي للإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم عن رصد محاولات غش في لجان تابعة لإدارة تمي الأمديد التعليمية وإدارة دكرنس التعليمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

‏وأكدت أنه تلاحظ تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان وتم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم حرصًا على حسن سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية.

وانتهى اليوم الخميس ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية

ويستعد تعليم الدقهلية للبدء في عملية تصحيح الأوراق وإعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وجمع ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من محافظ الدقهلية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

وأكد الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لتنتهي باعتماد النتيجة من محافظ الإقليم لاعلانها.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية

ومن المقرر أن تتوافر نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الدقهلية علي بوابة فيتو فور انتهاء اعمال التصحيح والتدقيق واعتمادها من المحافظ، حيث يمكن للطالب الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

وكان 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية أنهوا، اليوم الخميس، ماراثون الامتحانات بعد أسبوع من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات.

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