الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الدقهلية: رصدنا محاولات غش في تمي الأمديد ودكرنس بامتحان الإنجليزي للإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية بالدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اليوم عن رصد محاولات غش في لجان تابعة لإدارة تمي الأمديد التعليمية وإدارة دكرنس التعليمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. 

‏وأكدت أنه تلاحظ تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان وتم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم حرصًا على حسن سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية.

وانتهى اليوم الخميس ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية  
ويستعد تعليم الدقهلية للبدء في عملية تصحيح الأوراق وإعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وجمع ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من محافظ الدقهلية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

وأكد الدكتور أشرف العربي  وكيل تعليم الدقهلية إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لتنتهي باعتماد النتيجة من محافظ الإقليم لاعلانها.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية 

ومن المقرر أن تتوافر نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الدقهلية علي بوابة فيتو فور انتهاء اعمال التصحيح والتدقيق واعتمادها من المحافظ، حيث يمكن للطالب الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

وكان 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية أنهوا، اليوم الخميس، ماراثون الامتحانات بعد أسبوع من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الاسم ورقم الجلوس الدراسات الإجتماعية الشهادة الاعدادية بالدقهلية العملية الامتحانية الصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهاده الاعداديه سير العملية الامتحانية مواصفات الورقة الامتحانية

مواد متعلقة

مدير تعليم المنيا يتفقد انتظام اللجان في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم القليوبية: لم نتلق شكاوى من لجان امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

في يومها قبل الأخير، غرفة عمليات تعليم الوادي الجديد تتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

ليفربول يرد على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

تعرف على سبب رفض زد بيع مصطفى العش للأهلي

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية