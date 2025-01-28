الثلاثاء 28 يناير 2025
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ترقب وانتظار، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

نتيجة الاعدادية في
نتيجة الاعدادية في الدقهلية، فيتو

تسيطر حالة من القلق والترقب على  طلاب وطالبات  الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية 2025  وأولياء أمورهم، تأهبا لإعلان النتيجة والحصول على الدرجات لكل طالب بالاسم ورقم الجلوس.

ويواصل تعليم الدقهلية عملية تصحيح الأوراق  وجمع ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من محافظ الدقهلية للإعلان عنها رسميا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأكد الدكتور أشرف العربي  وكيل تعليم الدقهلية إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لتنتهي باعتماد النتيجة من محافظ الإقليم لإعلانها على الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية والصفحة الرسمية لمديرية تعليم الدقهلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 

ومن المقرر أن تتوافر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الدقهلية علي بوابة فيتو فور انتهاء اعمال التصحيح والتدقيق واعتمادها من المحافظ.

وكان 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية  أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات والجميع في حالة ترقب لإعلان النتيجة. 

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