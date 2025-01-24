الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي يوجه الجامعات بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
ads

 قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024/ 2025.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

كما وجه عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني. 

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات قائمة الجامعات التي سيتم فتح باب الترشح لاختيار رؤساء الجامعات بها وهي جامعات بني سويف وكفر الشيخ ومطروح والعريش والغردقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة أسوان برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور عبدالعزيز قنصوة لتجديد الثقة فيه رئيسًا لجامعة الإسكندرية.

وتنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي  بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة، وجه الدكتور أيمن عاشور برفع درجة الاستعداد القصوى فيالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الفصل الدراسي الاول إمتحانات الفصل الدراسي الاول بداية الفصل الدراسي الثاني درجة الإستعداد القصوى نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات

أكاديمية البحث العلمى تشارك فى معرض الكتاب في دورته الـ ٥٦

البحث العلمي تطلق برنامج الطلاب المقدم من المنظمة الأوروبية للبحوث النووية

تمريض عين شمس تنظم مؤتمر استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمة الطبية

وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من مشروعات جامعة أسوان

"عين شمس" تستقبل وفدا من جامعة ستراسبورج الفرنسية

إنجاز جديد للجامعات المصرية في تصنيف التايمز THE للتخصصات العلمية
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

تعرف على راتب مصطفى العش المنتظر مع الأهلي

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

منوعات

المزيد

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بقيادة صلاح ومرموش.. أخطر 3 مهاجمين في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية