تعليم الغربية: 418 لجنة جاهزة لاستقبال 93 ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الإعدادية

في إطار الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان سير الامتحانات العامة والمهنية، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الزراعية.

حضر الاجتماع عدد من القيادات التعليمية والأمنية بـ محافظة الغربية بينهم خالد حمدان وكيل المديرية، عبد الفتاح عبده مدير عام التعليم العام، وعدد من مديري الإدارات التعليمية.

الالتزام التام بالضوابط والتعليمات

وخلال الاجتماع، أكد وكيل تعليم الغربية أهمية الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، مشددًا على أن المسؤولية الكاملة لرؤساء اللجان تقتضي ضمان سير الامتحانات بشكل صحيح بدءًا من استلام أوراق الامتحان حتى نهاية اليوم. كما وجه بضرورة استلام رؤساء اللجان للمقار الخاصة بهم قبل يومين على الأقل من بدء الامتحانات، والتأكد من جاهزية كافة التجهيزات والموارد.

93,240 طالبًا وطالبة بـ 418 لجنة

وفي هذا السياق، أشار وكيل تعليم الغربية إلى أن عدد اللجان لهذا العام يقدر بـ418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة لاستقبال 93,240 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية التي تستقبل 4,586 طالبًا وطالبة.

منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية

كما شدد "حسن" على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مؤكدًا على غلق أبواب اللجان عند بدء الامتحانات ومنع دخول أو خروج أي شخص خلالها. وأكد على ضرورة تشكيل لجنة كنترول داخل كل لجنة رئيسية لتسليم واستلام أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة.

ضمان سير الامتحانات بانتظام

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بانتظام، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير بيئة آمنة تساعد على أداء الامتحانات في أفضل الظروف.

في ختام الاجتماع، تمنى "حسن" لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في امتحاناتهم، مؤكدًا على حرص المديرية على توفير كل سبل الدعم والراحة لضمان نجاح العملية الامتحانية.



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