وفد من تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات الإعدادية بمدارس المطرية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية في اليوم الرابع من امتحانات الشهادة الإعدادية متابعة مستمرة من خالد عبد الحؤم المشرف العام على الامتحانات بوزارة التربية والتعليم لإدارة المطرية التعليمية.

رافق وكيل تعليم الدقهلية محمود الصغير مدير الإدارة، وقام بمتابعة لجنة مدرسة العقبيين الإعدادية بنات، ولجنة مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، ولجنة مدرسة الوحدة العربية ثم توجه لديوان عام إدارة المطرية التعليمية، أثنى على ما لمسه من الالتزام والانضباط داخل اللجان.

وكان طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية انتظموا في 590 لجنة لأداء امتحان الجبر والكمبيوتر بمحافظة الدقهلية تزامنا مع تساقط الأمطار في أماكن متفرقة.

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