وكيل تعليم الدقهلية يجتمع مع مديري الإدارات استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعًا مع أعضاء إدارة المتابعة وتقييم الأداء بحضور محمد عبيد مدير الإدارة.



ناقش العربي مع الحضور آلية العمل أثناء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وكيل تعليم الدقهلية يجتمع مع مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء وأعضاء الإدارة

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل

استعدادات مكثفة لامتحانات الشهادة الإعدادية

وتشهد محافظة الدقهلية استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال 126 ألفا و190 طالب وطالبة.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي “امتحانات الشهادة الاعدادية”



-السبت لغة عربية وخط وإملاء من 9 إلى 11.30 ساعتان ونصف منها 20 دقيقة إملاء.

-الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتان.

-الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنية من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتين.

-الأربعاء الجبر والإحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعة.

-الخميس اللغه الاجنبية من 9 إلى 11 ساعتان والتربية الدينية من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.

الالتزام بالتعليمات الأساسية للامتحانات لتوفير بيئة هادئة

أكد الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية

وشدد علي العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل.

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