مدير تعليم دمياط يتفقد أعمال تقدير الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية

تفقد "ياسـر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وذلك للاطمئنان على أعمال تقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة، أعمالهم في تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

"عمــــارة" يؤكد ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة

وأكـد "عمــــارة" ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وأثنى "وكيــــل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح "وكيــــل الـوزارة" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم رصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتور أيمــن الشهــابي محافظ دمياط لاعتمادها وإعلانها.

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