الدوري السعودي، اتحاد جدة يتعادل مع الخلود 2/2 في الشوط الأول

تعادل فريق اتحاد جدة مع نظيره الخلود بهدفين لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تقام الآن على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مباريات دوري روشن السعودي.

وسجل هدفي فريق الخلود كل من إيكونج وماوليدا في الدقائق 15 و23، بينما جاء هدفي فريق الاتحاد عن طريق عبد الرحمن عبود في الدقيقة 35 وبيرجوين في الدقيقة 9+45 من ركلة جزاء.

تشكيل الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي- حسن كادش- دانيلو بيريرا- ميتاج.

خط الوسط: فابينيو- حسام عوار- نجولو كانتي.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين- كريم بنزيما- عبدالرحمن العبود.

ترتيب الاتحاد والخلود في الدوري السعودي

ويتقاسم الاتحاد صدارة الدوري السعودي مع الهلال، برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الخلود المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.