الاتفاق يفوزعلي الشباب 1/3 في الدوري السعودي

فاز فريق الاتفاق علي نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين،على ملعب “إيجو”.

وسجل جورجينيو فينالدوم الهدف الاول والثالث لفريق الاتفاق في الدقيقة 35 و90+ 11، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 43 عن طريق كوستا. وسجل عبد الرزاق حمد الله هدف الشباب الوحيد في الدقيقة 40.

ترتيب الاتفاق والشباب في الدوري السعودي قبل المباراة



و بتلك النتيجة يحتل فريق الشباب، المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة فاز خلالها في 9 لقاءات، تعادل مرتين وخسر 7 مواجهات، بينما ياتي الاتفاق في المركز 10 برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات، تعادل في 4 مباريات، وخسر 8 مرات.

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