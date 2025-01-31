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رياضة

تقارير سعودية تؤكد بقاء ساديو ماني مع النصر

ساديو ماني،فيتو
ساديو ماني،فيتو

 كشف تقارير سعودية عن حقيقة رحيل السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر السعودي، قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مساء اليوم.

وبحسب ما نشرته جريدة “الشرق الأوسط”، فإن السنغالي ساديو ماني سوف يستمر في صفوف نادي النصر وعدم صحة أخبار رحيله في الساعات القليلة المقبلة من باب الانتقالات الشتوي.

وأوضحت الجريدة أن، خطة نادي النصر الحالي لا تشمل رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف الفريق في يناير الجاري.

 

وكان ساديو ماني، انضم لصفوف نادي النصر السعودي في صيف 2023 مقابل 25 مليون يورو من 

بايرن ميونيخ الألماني، بعقد لمدة 3 سنوات.

ولعب السنغالي ساديو ماني، 28 مباراة هذا الموسم مع نادي النصر السعودي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن، ساديو ماني ارتبط في الصيف الماضي، بالرحيل عن صفوف نادي النصر السعودي نحو الاتحاد على سبيل الإعارة، لكن اللاعب رفض وقرر البقاء في الأصفر.

وأعلن ساديو ماني، مؤخرًا تركيزه على مشواره مع نادي النصر السعودي خلال الموسم الجاري، بعد الشائعات حول رحيله نحو إنتر ميلان الإيطالي

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