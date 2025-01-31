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رياضة

الهلال يكتسح الأخدود برباعية ويؤكد صدارته للدوري السعودي

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

الدوري السعودي، فاز فريق الهلال على نظيره الأخدود برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي، على ملعب "المملكة أرينا".

مباراة الهلال والأخدود

أحرز رباعية الهلال كيو كيسار وسيرجي سافيتش وماركوس ليوناردو هدفين علي الترتيب في الدقائق 4 و42 و2+45 و55.

وارتفع رصيد الهلال إلى 46 نقطة ليؤكد صدارته للدوري السعودي، بينما يحتل الأخدود المركز 15 برصيد 15 نقطة، ما يجعله قريبًا من مناطق الهبوط.

وعاد الهلال إلى سكة الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية أمام القادسية حيث خسر بنتيجة 2-1، ما أضاع عليه فرصة ثمينة لتعزيز صدارته خاصة بعد خسارة الاتحاد أمام ضمك في نفس الجولة.

رحيل نيمار

 

وشهدت الأيام الأخيرة تغييرًا بارزًا في الهلال برحيل النجم البرازيلي نيمار قبل نهاية عقده بستة أشهر رغم أنه كان خارج حسابات المدرب البرتغالي خورخي خيسوس منذ تعرضه لإصابة قوية حيث كانت التوقعات تشير إلى عودته خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا أن المدرب أكد خروجه من خططه، لينتهي مشواره مع الفريق رسميًا.

وعزز الهلال صفوفه بضم البرازيلي الشاب كايو سيزار لكنه لم يشارك في المباراة الماضية بسبب تحديد اللوائح لثمانية محترفين فقط في قائمة كل لقاء ما يفرض على المدرب اتخاذ قراره النهائي بشأن التشكيلة قبل المباراة بساعات.

 

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الدوري السعودي الهلال الاخدود دوري روشن السعودي مباراة الهلال والأخدود

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