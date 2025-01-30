محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن إنشاء الطرق له ضوابط محددة، وحسب الاحتياج يتم التنفيذ.



مناقشة مشكلات الطرق في محافظة الجيزة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة طلبي الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي، بشأن سرعة تنفيذ أعمال إعادة رصف الطريق الرئيسي لقرية بهرمس – منشأة القناطر – محافظة الجيزة، خاصة أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حفر وتوصيل الغاز منذ عامين، وذلك بهدف الحد من الحوادث على هذا الطريق، وطلب أخر بشأن تنفيذ أعمال إنارة طريق المناشى (الخطاطبة) – محافظة الجيزة - والمشهور بطريق الموت، نظرا لأهمية هذا الطريق من حيث عدد القرى التي يخدمها، فضلًا عن خفض معدل الحوادث الواقعة عليه وحالات الوفاة الناجمة عنها.

وأشار إلى أن الطريق يجب أن يكون له مواصفات محددة، ويتم التصميم بناء على مقاسات محددة، وحال وجود مخالفات يتم التصدي لها بحسم.

فيما علقت ممثل مديرية الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن الطريق تم إدراجه في خطة العام المالي الجاري، بتكلفة 23 مليون جنيه، بطول 2 كم ذهاب واياب، مؤكدة على ضرورة عمل رصيف حفاظا على أرواح المواطنين، وسيكون عرض الرصيف متر ونصف لحماية القواعد الخاصة بأعمدة الإنارة.

التعاون بين وزارة النقل ومحافظة الجيزة بشأن أعمال الإنارة في الطرق

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التعاون بين وزارة النقل ومحافظة الجيزة، لسرعة الانتهاء من أعمال الإنارة وإعادة رصف الطريق الرئيسي لقرية بهرمس – منشأة القناطر –وطريق المناشى (الخطاطبة ) بمحافظة الجيزة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح النائب أحمد رمزي، مقدم طلب الإحاطة، أن الطريق له جانبان، لكل جانب طبيعة خاصة، مطالبا إثبات عرض الطريق في مضبطة الجلسة.

وشدد على ضرورة عمل الرصيف على جانب الطريق المقابل للترعة، وليس على الجانب الموازي للترعة لحماية الأرواح، ولعدم إساءة استغلاله.



كما طالب النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هيئة الطرق والكباري التابعة التابعة لوزارة النقل بمراجعة موقفها من المشروعات المؤجلة لتفادي وقوع الحوادث.

مناقشة مشكلة طريق المريوطية في محلية النواب



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي، بشأن عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية وإنشاء سور على جانبي الطريق، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بعد انتشار ظاهرة الحوادث على هذا الطريق، وسقوط السيارات بمصرف المريوطية، فضلًا عن ضرورة إنشاء مطلع ومنزل من الطريق الدائري الأوسطي على طريق المريوطية- محافظة الجيزة.

إعادة النظر في خطة هيئة الطرق والكباري لإنهاء المشروعات

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن عقيدة الهيئة العامة للطرق والكباري يجب أن يعاد النظر فيها، وتحديدا في المشروعات العاجلة للحفاظ على حياة المواطن، دون النظر عن أن الأولوية للمشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذ 75% منها، قائلا: ما لا يدرك كله لا يترك كله.

وقال النائب: من غير الجائز إهمال مشروعات عاجلة لمجرد أن نسبة أعمال التنفيذ بها لاتتعدى نسبة 25%، وغير معقول أن الهيئة العامة للطرق والكباري تظل تتعامل بمبدأ ضرورة التنفيذ الكامل للمشروعات أو تأجيل تنفيذها فاللى يموت واللى يتشل.

حل مشكلات الطرق

وأوضح أن كثير من مشكلات الطرق تم حلها بتكاتف الجهود بين الجهات المعنية، ومن بينها محور صفط اللبن.

فيما أوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن نسبة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية لم يزيد عن 27%، وهو ما تعاملت معه هيئة الطرق والكباري بالتأجيل لإعطاء الأولوية للمشروعات التى يصل نسب التنفيذ بها 75%.

واقترح استثناء هذه القاعدة واستكمال أعمال التطوير والتوسعة لطريق المريوطية للحفاظ على أرواح المواطنين.

من جهته أكد المهندس محمد الشرقاوي، مدير مشروع أعمال تطوير وتوسعة الدائري، أنه تم الانتهاء من المطالع والمنازل للطريق، وكذلك تركيب الخوازيق.

فيما تسائل المهندس أحمد السجيني، لوزارة التخطيط عن إمكانية توفير اعتماد مالي للهيئة العامة للطرق والكباري للانتهاء من مشروع محور المريوطية.

ورد ممثل وزارة التخطيط، مؤكدا إمكانية التقدم بطلب لتوفير الاعتماد المالي اللازم.

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