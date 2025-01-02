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غلق كلى لشارع الهرم أمام حركة المرور للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

 أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء طلب الهيئة القومية للأنفاق لإستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق (۱۳ - الجيزة) ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع محطة نفق شارع الأهرام)، ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لشارع الأهرام أمام حركة المرور لاتجاه واحد للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة لتسليم موقع محطة مترو أنفاق (۱۳ - الجيزة بمنطقة نصر الدين )، وذلك إبتداء من الساعة  ١١:٥٥ مساء اليوم الخميس الموافق ۲ / ١ / ٢٠٢٥ وحتى انتهاء فترة الأعمال.
 

 

 وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-

حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب في استكمال السير إتجاه ميدان وكوبرى الجيزة المعدني، سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع ترعة الزمر حتى ميدان الحسينية، ثم الدخول يسارًا من ميدان الحسينية اتجاه الصعود لأعلى كوبرى العمرانية اتجاه المنزل المؤدي إلى شارع ربيع الجيزى، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من أول فتحة دوران بشارع ربيع الجيزى اتجاه ميدان الجيزة واستكمال السير بشارع ربيع الجيزى وصولًا إلى كوبرى الجيزة المعدني. 
 

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه شارع الملك فيصل أو كوبرى الملك فيصل، سيتم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الأهرام من فتحة الدوران الكائنة أمام مديرية الجيزة الزراعية والسير حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة والدخول يمينًا بشارع أحمد كامل وصولًا إلى شارع الملك فيصل. 
 

- حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر وترغب في استكمال السير اتجاه ميدان الجيزة وكوبرى الجيزة المعدنى، سيتم تحويل حركة سير المركبات إلى شارع الأهرام اتجاه المريوطية عن طريق فتحة دوران مستحدثة أسفل محور الفريق كمال عامر، واستكمال السير بشارع الأهرام حتى شارع أحمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة، ثم الدخول يمينًا وصولًا إلى شارع الملك فيصل.
 

وتوضح محافظة الجيزة بأنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف وتحسين حالة الطرق والشوارع المرورية البديلة تسهيلًا على المواطنين. 
 

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.
 

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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الإدارة العامة لمرور الجيزة الهيئة القومية للأنفاق حركة المركبات مديرية الجيزة محافظة الجيزة

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