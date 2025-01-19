الاستماع لأقوال شهود العيان في سقوط سيارة محملة بالدواجن بترعة المريوطية

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث سقوط سيارة نقل محملة بالدواجن، صباح اليوم الأحد، بترعة المريوطية التابعة لدائرة مركز شرطة أبو النمرس، والذي نتح عنه وفاة السائق وإصابة اثنين آخرين ونفوق جميع الدواجن التي كانت بداخل السيارة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من انتشال السيارة، وانتشال جثمان المتوفي والمصابين وتم نقلهم للمستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سقوط سيارة ربع نقل محملة بالدواجن بترعة المريوطية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط سيارة ربع نقل محملة بالدواجن بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالدواجن اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلابها في الترعة نتج عن الحادث مصرع سائق ونفوق الدواجن ونجاة اثنين كانا برفقة المتوفي.

جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.