مقاتلو المقاومة يصلون موقع تسليم الأسرى في غزة (فيديو)

وصل مقاتلون من حركات المقاومة الفلسطينية (حماس) و(الجهاد الإسلامي) و(لجان المقاومة الشعبية) إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم أسرى إسرائيليين.

وصول المقاومة إلى موقع تسليم الأسرى

وقال المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، عبر تليجرام إن حركة حماس “أنهت إجراءات تسليم اثنين من الرهائن المحتجزين لديها، وهما أربيل يهود وجادي موزيس. وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.

ومن المقرر أن يطلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سراح 110 أسرى فلسطينيين، مقابل إفراج حركة حماس عن ثلاثة أسرى إسرائيليين في غزة، وذلك في إطار عمليات التبادل المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

نادي الأسير يعلن إطلاق سراح 110 أسرى فلسطينيين اليوم

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن 32 أسير من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 طفلًا.

ومن المفترض أن يصل الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله قرابة الظهر، وفق نادي الأسير، وسيتم إبعاد 20 منهم، على غرار ما حصل في إفراجات سابقة.

ويأتي هذا بينما أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أن 11 أسيرًا محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في هذا الأسبوع، بينهم ثمانية الخميس وثلاثة السبت، في إطار اتفاق التهدئة إلى وضع حد للحرب مع على القطاع.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه تلقى من حماس قائمة بأسماء ثمانية أسرى، هم ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين، من المزمع الإفراج عنهم الخميس، ناهيك عن ثلاثة رجال أحياء يفترض الإفراج عنهم السبت.

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