قالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل وفدا من حركة حماس بالقصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

الرئاسة التركية: أردوغان يستقبل وفدا من حركة حماس بالقصر الرئاسي



وتعد هذه أول زيارة رسمية لوفد رسمي من حماس إلى تركيا منذ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفد حماس يلتقي الرئيس التركي في أنقرة

وترأس وفد حماس الذي التقى أردوغان، رئيس مجلس الشورى بالحركة محمد درويش.

ويضم وفد حركة حماس رئيس الوفد رئيس مجلس شورى حماس محمد درويش، ورئيس حماس في الخارج خالد مشعل، والقيادي البارز بالحركة خليل الحية، ومسؤول حماس بالضفة الغربية زاهر جبارين، إضافة لمسؤولين اثنين آخرين.

فيما شارك بالاجتماع عن تركيا وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، ورئيس قسم الإعلام والاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، وعاكف تشاغاتاي كيليتش كبير مستشاري الرئيس التركي بملفات السياسة الخارجية والأمن.

ويعتبر هذا اللقاء غير مدرج على جدول أعمال أردوغان الرسمي ليوم الأربعاء.

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