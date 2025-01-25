السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني يستنكر اعتداءات الاحتلال على المحررين

احتفالات الاسري،
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استنكر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، في بيان أصدره مساء يوم السبت، اعتداءات القوات الإسرائيلية على الأسرى المحررين حتى اللحظات الأخيرة من اعتقالهم وخاصة المبعدين منهم.

اعتداءات القوات الإسرائيلية على الأسرى المحررين

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن الاعتداءات تأتي ضمن سياسة تل أبيب الممنهجة ضد الأسرى وغيظه من المشاهد البطولية التي سطرتها المقاومة في معركة "طوفان الأقصى" والإنجاز الذي تحقق عبر صفقة تبادل الأسرى.

وأشار في بيانه إلى أن صفقة "طوفان الأحرار" التي نجحت في تحرير 200 أسير من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، دليل على أن المقاومة كسرت هيبة إسرائيل وأجبرتها على الرضوخ لإرادة الفلسطينيين الصلبة.

وشهد يوم السبت 25 يناير 2025 إتمام المرحلة الثانية من تبادل الأسرى والمحتجزين بتسليم كتائب القسام 4 مجندات إسرائيليات أسيرات إلى بعثة من الصليب الأحمر الدولي، فيما أفرجت إسرائيل في المقابل عن 200 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وإجمالا، تحتجز إسرائيل حاليا أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر تل أبيب وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة.

هذا وبموجب الاتفاق المبرم بين حماس وإسرائيل الذي بدأ سريانه في 19 يناير الجاري، من المقرر السماح بعودة النازحين المشاة إلى شمال غزة بعد إتمام عملية التبادل الثانية.

 

أول أيام الاتفاق الإفراج عن 3 أسيرات 

جدير بالذكر أنه تم في أول أيام الاتفاق الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 معتقلا طفلا ومعتقلة فلسطينيين جميعهم من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

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