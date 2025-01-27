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خارج الحدود

وفد قادة حماس يقيم حفل استقبال للأسرى المبعدين في مصر (فيديو)

وفد حماس، فيتو
وفد حماس، فيتو

استقبل قادة من حركة حماس، اليوم الإثنين، في القاهرة، عددًا من الأسرى المفرج عنهم ممن أبعدهم الاحتلال الإسرائيلي خارج الأراضي الفلسطينية.

 

قادة من حماس استقبال الأسرى المحررين في القاهرة

وقالت حماس في بيان، أن الحركة "أقامت مساء الإثنين حفل استقبال الأسرى المحررين المفرج عنهم، الذين وصلوا القاهرة مساء السبت ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى".

وأوضح البيان: "شاركت قيادة حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية وعدد من الفصائل الفلسطينية والأسرى المحررون المبعدون إلى خارج فلسطين وأهالي الأسرى في حفل الاستقبال".

الأسرى المبعدون من أصحاب المؤبدات في السجون الإسرائيلية

والأسرى "المبعدون" من وطنهم هم من أصحاب المؤبدات في السجون الإسرائيلية، حيث قضوا بها أكثر من 20 عامًا.

يشار إلى أن وفدًا من قادة حماس وصل القاهرة في زيارة رسمية، حيث من المقرر عقد لقاء مع مسؤولين مصريين لبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة بمراحله الثلاث.

وسيتم في المرحلة الأولى التي بدأت قبل 8 أيام وتمتد 42 يومًا، الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية، بينما تطلق إسرائيل خلال هذه المرحلة سراح أكثر من 1890 أسيرًا فلسطينيًّا.

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