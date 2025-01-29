الأربعاء 29 يناير 2025
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حوادث

فتح طريق الرماية بالجيزة بعد حادث تصادم

تسيير الحركة المرورية
تسيير الحركة المرورية بطريق الرماية

أزالت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة آثار حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة بطريق الوصلة الجديدة بين منطقة الرماية والشيخ زايد بمحافظة الجيزة  وتسبب في وقوع مصابين، وقامت بتسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام قائدي المركبات.

وقد أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل في الوصلة الجديدة بين منطقة الرماية والشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن يرافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف وتقديم الإسعافات اللازمة.

وتبين من الفحص والتحريات أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الخدمات المرورية بطريق الوصلة الجديدة بمحافظة الجيزة الحركة المرورية
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