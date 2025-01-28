محافظ الشرقية: تعزيز الانتماء لدى الأطفال ضرورة لمواجهة الغزو المعلوماتي غير المدقق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية الغرس الثقافي بأشكاله المتعددة داخل نفوس الأطفال وترسيخ القواعد والأسس التربوية وحب الولاء والانتماء للوطن، وكيفية الحفاظ عليه لمواجهة الغزو المعلوماتي غير المدقق والمحمل بالمفاهيم والأفكار المغلوطة بمحافظة الشرقية .

بناء الجمهورية الجديدة

مشيرًا إلى أن أطفال اليوم هم شباب الغد والقوة الداعمة للدولة المصرية الذين سيحملون علي عاتقهم مهمة استكمال بناء الجمهورية الجديدة ودفع قاطرة التنمية والعيش الآمن تحت مظلة الدولة ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.

جاء هذا خلال حضور محافظ الشرقية اجتماع اللجنة المحلية لدعم حق مشاركة الطفل مع المجلس المحلي المنتخب من الأطفال، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور شحتة حسني عميد كلية الطفولة المبكرة والعميد أركان حرب رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة واسماعيل عبد المعطي رئيس الاتحاد الإقليمي الجمعيات الأهلية

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

بالإضافة إلى ممثلي وحدة حماية الطفل والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ووحدة السكان ومديرية الشباب والرياضه ومديرية التضامن الإجتماعي ومديرية الصحة- مديرية التربية والتعليم و قصر الثقافة والمنطقة الأزهرية ومطرانية الزقازيق ومنيا القمح

المهندسة لبنى عبدالعزيز

وخلال مشاركتها قدمت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ الشكر لمحافظ الشرقية على دعمه الدائم لوحدة حماية الطفل وفاعلياتها وأنشطتها المختلفة وتشريفه بحضور فاعلية تأسيس المنتدى مع الشباب الأعضاء والبالغ عددهم 106 عضو،مشيرة أن 15 من شباب المنتدي تم اختيارهم، ليكونوا سفراء المحافظة بمنتدى الطفل على مستوى الجمهورية.

المشاركة فى كافة الفعاليات

أضافت نائبة المحافظ أن أنشطة المنتدي ستتضمن فعاليات ثقافية وأنشطة رياضية ومسابقات متنوعة لدعمهم وتشجيعهم على المشاركة في كافه الفعاليات المختلفة.

هبة محمد حمد مدبرة الوحدة

فيما قدمت هبة محمد حمد مديرة وحدة حماية الطفل بالديوان العام عرض يحمل أنشطة المنتدى منذ تأسيسه عام ٢٠٢٢ وحتى اليوم، ونوهت إلى أن رؤية المنتدي تتمثل في دعم حق المشاركة الفعالة للطفل وان الهدف هو دعم وتعزيز حق الأطفال وتمكينهم لممارسة الديمقراطيه بشكل إيجابي.

الأنشطة المفعلة وعقد لقاء تعريفى

وتطرقت مديرة وحدة حماية الطفل إلي الأنشطة المفعلة للمنتدى، حيث تم عقد لقاء تعريفي وتجميعي للأطفال، فضلًا عن اجتماع تنسيقي مع فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتنفيذ ورش عمل مختلفة لاكتشاف المواهب في كافة المجالات، وتنظيم زيارة أعضاء المنتدي لقوات الصاعقة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، والتعرف على بطولات وتضحيات الجيش المصري العظيم.

الدكتور شحتة حسنى

ومن جانبه قال الدكتور شحتة حسني عميد كلية الطفولة المبكرة أن جامعة الزقازيق على إستعداد كامل وتقدم كافة أوجه الدعم للأطفال بالمنتدي بالتنسيق مع محافظة الشرقية مضيفًا أن كلية الطفولة المبكرة وبالتعاون مع المحافظة تقدم ورش للأطفال ودورات تدريبية لرفع قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية.

المشكلات المجتمعية

وخلال الإجتماع تم استعراض كافة المقترحات والرؤى التي يقدمها الأطفال لحل عدد من المشكلات المجتمعية فيما وعد محافظ الشرقية بدراستها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تنظيم برنامج دينى متكامل

كما قامت الجهات المشاركة بعرض مقترحاتها بأعمال المنتدى، فالمنطقة الأزهرية اقترحت تنظيم برنامج متكامل ديني وثقافي وترفيهي تحت مسمي (برنامج القائد الصغير)

هذا وستنظم مطرانية الزقازيق ومنيا القمح زيارات للكنائس لرفع روح المواطنة وقبول الآخر.

تنفيذ برنامج سفراء ضد الفساد

تقوم مديرية الشباب والرياضة بتنظيم زيارات للمنشآت العسكرية وتوفير أنشطة ومسابقات وتنفيذ برنامج سفراء ضد الفساد ودورات في اللغة الإنجليزية وزيارة الأزهر الشريف وتنفيذ دورات رمضانية في كرة القدم وتنس الطاولة

تنفيذ ورش عمل عن الإسعافات الأولية

أما مديرية التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ستقوم بتنفيذ ورش عمل عن الإسعافات الأولية.وقد اقترح قصر ثقافة الزقازيق تنظيم لقاء تجميعي بمكتبة مصر العامة وتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية،

تفعيل المواقع الثقافية والمسارح المتنقلة

إضافة إلى تفعيل المواقع الثقافية والمسارح المتنقلة وتنفيذ مهرجان نوادي الطفل ومسرح الطفل لتقديم عروض مسرحية هادفة قدمت إدارة السياحه مقترحًا لتنمية الوعي الأثري والسياحي للأطفال لتعزيز الانتماء بمعرفة التاريخ والمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.