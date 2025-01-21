الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يُسلم عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الشرقية يُسلم
محافظ الشرقية يُسلم عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عقود 5 وحدات سكنية على الحالات المستحقة من أبناء المحافظة من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بالمجاورة 52 بمدينة العاشر من رمضان بحضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بمحافظة الشرقية

محافظ الشرقية يسلم كراسي متحركة وأجهزة تعويضية لذوي الهمم

جاء ذلك خلال استقباله لهم اليوم بمكتبه بالديوان العام بعد أن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية نظرًا لظروفهم الصحية والعائلية الصعبة وتم العرض خلال إنعقاد مجلس إدارة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ليصدر المحافظ تعليماته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بدراسة كل حالة على حدة وإجراء الأبحاث الاجتماعية بالتنسيق مع  مديرية التضامن الاجتماعي للتأكد من أحقيتهم في الحصول على الوحدات السكنية.

حق كل مواطن فى الحصول علي وحدة سكنية  

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الإجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتًا إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه. 

كما قرر محافظ الشرقية تخصيص وحدة سكنية بالدور الأرضي لأحد الحالات المستحقة من ذوي الإعاقة نظرًا لظروفه الصحية مع تكليف مدير مكتبه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لبحث حالته وتوفير جهاز تعويضي يساعده على ممارسة حياته اليومية بسهولة ويسر.

وهنأ محافظ الشرقية المستحقين قائلًا نسعى جاهدين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية"بينما أبدى المستحقون للوحدات السكنية سعادتهم البالغة لحصولهم على  الوحدات السكنية المخصصة لهم  مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على توفير حياة كريمة لهم، معربين عن امتنانهم لما تقدمه المحافظة من تيسيرات للأسر الأولى بالرعاية وذوي القدرات والهمم في مختلف المجالات.

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبو حماد

ومن جانبها أوضحت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة أن الوحدات السكنية المخصصة للحالات المستحقة من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بالمجاورة 52 بالعاشر من رمضان، وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدات للمستحقين بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من أحقيتهم في الحصول على الوحدات طبقًا للإجراءات القانونية.

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