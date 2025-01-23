محافظ القاهرة يعلن مفاجأة سارة للأسر المنتجة خلال زيارة معرض الجلود

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض القاهرة الدولي للجلود، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية وزارة الصناعة في الفترة من ٣٣ حتى ٢٥ يناير بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الوزير المفوض عصام النجار رئيس هيئة المعارض، وجمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.



وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم المعارض، وتنظيم الأسواق لعرض منتجات الأسر المنتجة، والجمعيات الأهلية، والشركات المصرية، معبرًا عن اعتزازه بأن معظم المنتجات الموجودة بالمعرض مكونات وصناعة مصرية خالصة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم إقامة معرضين دائمين بالمقطم، ومصر الجديدة لإتاحة الفرصة للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والشركات لعرض منتجاتهم بهدف زياد الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وطالب د. إبراهيم صابر بعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض على منتجات المعرض لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر منها، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل فرصة متميزة لفتح قنوات للتواصل بين خبراء مجال صناعة وتجارة الجلود للتعرف على أحدث التطورات التى شهدتها هذه الصناعة الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية فى السوقين المحلى والعالمى

ويُقام المعرض على مساحة 5000 متر٢، ويشارك فيه ١٢٠ شركة أجنبية ومحلية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية،ومستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع، منهم ٩٥ شركة مصرية يقومون بتصنيع ١٨٠ براند منهم ١٥٠ براند مصري بهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات.

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