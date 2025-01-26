محافظة الشرقية تنظم دورة تدريبية لـ 250 من موظفيها لتيسير التعامل مع ذوي الهمم

انطلقت اليوم تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها لجنة شئون ذوي الهمم بديوان عام المحافظة، وذلك لتدريب 250 موظفا وموظفة من العاملين بإدارات "خدمة المواطنين -والأمن -وحدة حماية الطفل -مسئولي وحدات ذوى الهمم - المراكز التكنولوجية " بديوان عام محافظة الشرقية.

تفعيل مبادرة الرئيس بداية بناء الإنسان

وكذلك بالمراكز والمدن والأحياء التابعة ومديريات الخدمات على أساسيات لغة الإشارة والإرشاد الأسرى والتثقيف الصحي وحماية الطفل لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع وذوى الهمم والمساندة النفسية لمتحدي الإعاقة وذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

المهندس محافظ الشرقية

ومن جانبه أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدور لجنة شئون ذوى الهمم بالديوان العام لتنظيم عدة دورات لتدريب موظفي ومراكز المدن والمراكز التكنولوجية والمتعاملين مع الجمهور وطلبة معهد الخدمة الإجتماعية وموظفى مديريات الخدمات على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع متحدى الإعاقة وذلك لبناء جسر من التواصل الفعّال بين المجتمع وذوى الهمم لضمان نجاحهم وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم.

الدكتورة رانيا ربيع رضوان

وأوضحت الدكتورة رانيا ربيع رضوان مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام أن الدورة التدريبية لتدريب 250 موظف من مراكز المدن ومديريات الخدمات على أساسيات لغة الإشارة يجرى تنظيمها على مدار خمسة أيام، بداية من اليوم الموافق 26يناير وحتى 30 يناير 2025 الجارى وذلك بمقر بالمجلس الشعبى المحلى.

برنامج الدورة

يشتمل برنامج الدورة التدريب على (لغة الإشارة – التثقيف الصحى - الإرشاد الأسرى -حماية الطفل ) بالإضافة لشرح الخدمات التي تقدمها الدولة لذوى الهمم والمخاطر التي يتعرض لها الطفل.

مسئولو التثقيف بمديرية الصحة

ويحاضر في الدورة نخبة من المتخصصين في لغة الإشارة من إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ومسئولي التثقيف بمديرية الصحة بالشرقية ومديرة وحدة حماية الطفل بالديوان العام.

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